“O çocuk bir sayı değil, bir can! Akıbeti ne olacak?”

YENİDÜZEN

Filo Jet faciasında annesi Nuray Zeytun Özbiler’i kaybeden Dilek Özbiler, facianın ardından hâlâ kayıp olan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu’nun akıbetinin aydınlatılmasını istedi. Faciada 28 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Özbiler, “28 canın ardından hâlâ bir çocuğun akıbetini bekliyor olmak, bu acıyı yaşayan aileleri çaresizlik içinde bırakmak kabul edilemez” dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Özbiler, “Koskoca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hâlâ kayıp bir çocuk var! Bir çocuk… Bir can… Bir ailenin hâlâ sönmeyen umudu!” ifadelerini kullandı.

Facianın ardından kendisinden haber alınamayan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu için yetkililere seslenen Özbiler, “Bu çocuğun akıbeti ne olacak? Kim cevap verecek? Kim bu ailenin feryadını duyacak?” diye sordu.

Özbiler, kayıp çocuğun unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, “O çocuk bir sayı değil, bir can! Birilerinin evladı, bir ailenin umudu! Artık cevap istiyoruz! Bu çocuk unutulmasın, sesi duyulsun, akıbeti aydınlatılsın!” dedi.

Filo Jet faciasında 9 zanlı hakkında soruşturma sürüyor

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gemi kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve Filo Denizcilik direktörü olmak üzere 9 kişi tutuklandı.

“Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlıların, 23 Ekim’deki duruşmada 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

Polis, mahkemede geminin VDR cihazında bulunan 66 günlük ses kayıtlarının 32 gününün incelendiğini, geriye kalan 34 günlük kayıtların incelemesinin sürdüğünü açıkladı.

Polis, incelenen kayıtlarda geminin dümen, radar ve güvenlik kameralarındaki arızalara ilişkin konuşmalar bulunduğunu belirtti. Kayıtlarda, “Bu gemi batacak” ve “Gemide tek biz sağlamız, geriye kalan her şey yarım” ifadelerinin yer aldığı mahkemeye aktarıldı.

Polis ayrıca, gemideki teknik sorunlara ilişkin bilirkişi incelemelerinin sürdüğünü, yerel bir üniversiteden bilirkişi ile Türkiye’den gelecek bilirkişi heyetinin de inceleme yapacağını kaydetti.

Soruşturma kapsamında gemiden kopan parçalar üzerinde incelemeler yapılırken, zanlıların sağlık kontrollerine ilişkin raporların da temin edileceği belirtildi.

Öte yandan soruşturmayla ilgili aranan kişi sayısı 6’ya yükselirken 31 Ekim Cuma günü zanlılar yeniden Girne’de mahkemeye çıkarılacak.