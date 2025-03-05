Sahtekarlıkla para temin etmekten 4 kişi tutuklandı...

Gönyeli’de 1, İskele’de ise 3 kişi sahtekarlıkla para temin etmekten tutuklandı.

Gönyeli’de sosyal medya üzerinden Şubat 2024’te iletişime geçtiği şahsa yalan beyanda bulunarak verdiği hesaba 10 bin ABD dolarının havale edilmesini sağlayan C.N.D. (K-20) tutuklandı. Polis açıklamasına göre, C.N.D sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişiye, yurt dışında ikamet eden arkadaşlarına ön izin çıkaracağı ve uçak bileti keseceği yönünde yalan beyanda bulundu, verdiği hesap numarasına para havale edilmesini sağladı.

Sahte vekalet belgesi ile araç satışı…

İskele’de ise U.E.T. (E-42) başkasının kullanımında bulunan aracı satın aldığına yönelik aracın mal sahibine yalan beyanda bulundu ve sahte vekalet belgesi hazırlanmasını sağladı. Sahte vekalet belgesi ile 2 Ocak’ta aracı 10 bin TL karşılığında hurdacıya satan U.E.T tutuklandı. U.E.T'nin tutuklanmasının ardından yürütülen ileri soruşturmada Eylül 2024-21 Şubat 2025 tarihleri arasında, İskele’de birlikte ikamet ettiği arkadaşına ait evde muhafaza edilen hoparlör, kemençe, zıpkın, dalış paleti, gözlük ve araç kontak anahtarını çaldığı da tespit edildi.

Sahtekarlıkla 150 bin sterlin temin ettiler…

Yine İskele’de emlakçılık yapmaya izinleri olmadığı halde bir apartman dairesinin satışına aracılık yaptığı ve evin değerini daha yüksek söyleyerek 150 bin sterlin para temin ettiği tespit edilen M.S.(E-36) ve H.A.(E-40) tutuklandı. Olay 2024 yılı Kasım ayında yaşandı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.