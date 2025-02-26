Sahtekarlıkla para temin eden kişi tutuklandı

Lapta’da, geçen yıl Haziran ile Ekim ayları arasında, bir şahıstan sahtekarlıkla 174 bin TL ve 3 bin euro para temin eden kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, S.B (E-61) dolandırmak kastıyla Bangladeş’te bulunan 6 arkadaşını yasal şekilde KKTC’ye getireceği konusunda bir şahsa yalan beyanda bulundu. Zanlı, toplamda 174 bin TL para ve söz konusu şahsa da Amerikan vizesi alacağı konusunda yalan beyanında bulunup, 3 bin euro nakit parayı da sahtekarlıkla temin etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu

Ercan Havalimanı’nda, dün, Kıbrıs'ın kuzeyine giriş yapan F.T’nin (E-36) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Lefkoşa’da tutuklama

Lefkoşa’da, dün, Yiğitler Burcu Parkı bölgesinde, devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından şüpheli hareketleri görülen K.K’nin (E-31) üzerinde ve tasarrufunda bulunan sırt çantasında arama yapıldı. Söz konusu şahıs, çantasında bulunan eşyalar ile kalacak yeri ve ne amaçla orada bulunduğu hususunda izahat verememesi üzerine suçüstü tutuklandı.

İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.