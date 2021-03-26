Sahte paralara dikkat

Polis, dün Haspolat’ta faaliyet gösteren bir bankaya 500 Euro’luk banknotlardan oluşan sahte paraların tedavüle sürüldüğü tespit edildiğini duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün Haspolat’ta bir bankaya 500 Euro’luk banknotlardan oluşan sahte paraların tedavüle sürüldüğü belirtildi.

Söz konusu paraların seri numaraları şu şekilde:

X 03346387616, X 01456391774, X 01456387706

Polis, ellerinde 500 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.