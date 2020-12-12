Sahte paralara dikkat

Mağusa'da dün polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu bir kişide 6 adet 500 Euro'luk sahte banknot ele geçirdi.

Polisten yapılan açıklamada söz konusu banknotların P04148353549, P04148354341, P04148354323, P04148354224, P04148353819 ve P0418354332 seri numaralarından oluştuğu aktarıldı.

Polis, söz konusu banknotların daha önceden piyasaya sürülme ihtimali de olduğunu aktararak, dikkatli olunması konusunda da uyarılarda bulundu.