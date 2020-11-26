Sahte paralara dikkat

Mağusa'da dün faaliyet gösteren bir bankaya 50 Euro’luk banknotlardan oluşan sahte paralar tedavüle sürüldüğü tespit edildi.

Polis, söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 50 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları

SA 1268095793, PB 3612663034, RC 2382759076, UD 3156852069, ZC 3634702628, ZC 1534711559, VA 5723782049, SD 5008235348, WA 1616889259, UC 9158217049 ve UA 6154613067.