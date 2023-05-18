“Sahte Iphone verip orijinalle takas ettiler”

Lefkoşa’da, yolda gördükleri şahsa, sahte Iphone 14 Pro Max marka telefonu verip, karşılığında orijinal Iphone 12 alıp dolandıran şahıslar Ercan’da tespit edilerek tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, T.U.Ö. ve S.D. isimli zanlıların “Dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklandıklarını söyledi.

Çarşamba gün Lefkoşa’daki parkta yürüyen B.O. isimli şahsın yanına gidip “dolandırmak amacıyla” tasarruflarında bulunan sahte Iphone 14 Pro Max cep telefonunu satmak istediklerini, B.O.’nun ise parası olmadığını söylediğini anlattı.

Polis, bunun üzerine zanlıların, sahte telefonu verip, karşılığında B.O.’nun orijinal Iphone 12 marka cep telefonunu alarak dolandırdıklarını söyledi.

Zanlıların mahkeme emri gereği aranmakta olduğu sırada, Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalıştıkları esnada tespit edilip tutuklandıklarını aktaran polis, zanlıların yaptıkları sözlü beyanda söz konusu Iphone 14 marka telefonu Girne’de tanımadıkları bir şahıstan “6’lı matkap set takası” karşılığında aldıklarını beyan ettiklerini belirtti.

Polis, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki edeceklerinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtip, ilk aşamada 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.