Sahte dolarları casinoda kullandı, tutuklandı

Girne'de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan N.T (E-33), tasarrufunda bulundurduğu sahte paraları casinoda kullandı. N.T polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Polis söz konusu suçu işleyen şahsın tespit edilerek tutuklandığını açıklarken 9 adet 50 dolarlık banknotun kullanıldığını duyurdu.

Polis ayrıca şahsın üzerinde ve kalmakta olduğu otel odasında yapılan aramada; tasarrufunda 43 adet 50'lik ve 14 adet 100'lük banknotlardan oluşan toplam 3550 sahte olduğuna inanılan ABD Dolarının daha bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.