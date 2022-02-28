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Sahte dolarları casinoda kullandı, tutuklandı

Sahte dolarları casinoda kullandı, tutuklandı

Girne'de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan N.T (E-33), tasarrufunda bulundurduğu sahte paraları casinoda kullandı.

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Girne'de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan N.T (E-33), tasarrufunda bulundurduğu sahte paraları casinoda kullandı. N.T polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. 

Polis söz konusu suçu işleyen şahsın tespit edilerek tutuklandığını açıklarken 9 adet 50 dolarlık banknotun kullanıldığını duyurdu.

Polis ayrıca şahsın üzerinde ve kalmakta olduğu otel odasında yapılan aramada; tasarrufunda 43 adet 50'lik ve 14 adet 100'lük banknotlardan oluşan toplam 3550 sahte olduğuna inanılan ABD Dolarının daha bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

 

 

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