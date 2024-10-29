Sahte diyetisyene yasal işlem...

Polis, diyetisyen olmadığı halde tıbbi beslenme tedavisine yönelik paylaşımlar yapan kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Polis bültenine göre, bu yıl içinde Lefkoşa’da M.K.’nin (K-34), diyetisyen olmadığı halde sosyal medya platformu instagram üzerinden tıbbi beslenme tedavisine yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.K. tespit edilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Tarzan'ın ölüm sebebi kronik böbrek ve kalp hastalıkları...

Güzelyurt’ta kaldığı ikametgahta geçen perşembe aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 73 yaşındaki İbrahim Tarzan’ın ölüm sebebi otopsiyle belirlendi.

Tarzan’ın otopsisinde, ölüm sebebinin, “kronik böbrek yetmezliği, kalp hastalığı, eski geçirilmiş kalp krizi, şant rüptürü ve dış kanama” olduğu tespit edildi.

Aracıyla önünü kesen sürücüyü yumrukladı, burnunu kırdı

Girne-Lefkoşa ana yolunda Boğazköy kavşağı mevkiinde dün saat 18.30 sıralarında M.S.(E-35), trafikte aracıyla önünü kesip kendisinden önce kavşakta dönüş yaptığı gerekçesiyle C.T.’nin (E-60) yüzüne yumruk vurarak, burun kemiğini kırdı. M.S. tutuklandı.

Kıskançlık nedeniyle kız arkadaşının arabasına zarar verdi

İskele’de bugün saat 02.00 sıralarında, kıskançlık sebebiyle kız arkadaşı ile aralarında yaşanan tartışma sonucu M.C.K.(E-25), elleri ile kız arkadaşının kullanımındaki salon aracın ön camı ile kaputuna vurup, ön camın kırılmasına, kaputta ise hasar oluşmasına sebep oldu. M.C.K. tutuklandı.

Kamuya açık alanda çevreye rahatsızlık veren alkollü 3 kişi tutuklandı

Dün ve bugün Girne’de Namık Kemal Caddesi'nde 150 miligram alkollü içki tesiri altındaki C.N.K.(K-21), 1 Ağustos Sokak'ta 326 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.U.(E-51) ve İskele’de Sadık Sadıkoğlu Sokak'ta 194 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.B.(K-26), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdikleri esnada polis tarafından suçüstü tutuklandı.