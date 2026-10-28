Sonay Adem ölümünün 8'inci yılında kabri başında anılacak
Kıbrıs Türk siyasetinin önemli isimlerinden, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem, ölümünün 8’inci yıl dönümünde kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.
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Kıbrıs Türk siyasetinin önemli isimlerinden, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem, ölümünün 8’inci yıl dönümünde kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.
29 Ekim 2018 tarihinde yaşamını yitiren Adem için yarın saat 11.00’de Gazimağusa Mezarlığı’nda anma töreni gerçekleştirilecek.
Uzun yıllar Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunan, son döneminde ise Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreterliği görevini yürüten Adem’in anma törenine ailesi, yakın dostları, siyasetçi arkadaşları ve yoldaşları katılacak.
Törende, Adem’in Kıbrıs Türk çalışma hayatına ve demokrasi mücadelesine yaptığı katkılar anılacak, konuşmalar gerçekleştirilecek.
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