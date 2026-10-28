Sonay Adem ölümünün 8'inci yılında kabri başında anılacak

Manşet Haberleri

Zerrin Üstel: “Herkes onun hiçbir şey yapmadığını biliyor”

“Sahte diplomaya tenezzül etmezseniz, yargılanmazsınız!”

“DAÜ bir parti veya parti örgütü değil, demokratik özerk üniversitemizdir!”

“Hiç kimse bu ülkede kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek”

Fatma Ünal, ‘koğuşa’ alındı