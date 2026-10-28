Tarım, balıkçılık ve kırsal kalkınma alanlarında yeni fikirler paylaşılacağı Kıbrıs Tarım-Gıda Forumu 3-5 Kasım'da yapılacak.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Eunite Programı altında ikincisi düzenlenecek forumun, birinci ve üçüncü günü Lefkoşa'da, ara bölgedeki Goethe Enstitüsü'nde yapılacak.

Yeni teknolojiler, iklim dostu tarım, AB politikaları, Yeşil Hat ticareti ve toplulukların güçlendirilmesi konularında panellerin yapılacağı Goethe Enstitüsü'nde açılış konuşmaları da olacak.

Eunite tarafından yapılan duyuruya göre, forumun ikinci günü olan 4 Kasım Çarşamba yerel bazı girişimciler ve iş yerleri ziyaret edilecek.

Yerel gıda sektörünün sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmanın yollarının da görüşüleceği forumda dijital araçların, bilgi paylaşımının ve iki toplum arasında iş birliğinin bu yönde nasıl kullanılabileceği konuşulacak. Bu düşünceyle 2026 formuna “Dijital Kökler – Çiftlikleri, Gıdayı ve Pazarları Bir Araya Getirmek” teması verildi.

İngilizce olarak gerçekleştirilecek oturumlarda Türkçe ve Yunanca dillerine eşzamanlı çeviri sağlanacak. Foruma kayıt www.eunite-cyprus.eu sitesinden yapılabilecek.