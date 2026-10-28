Fatma Ünal, ‘koğuşa’ alındı

Ertuğrul SENOVA

YENİDÜZEN’in “Fatma Ünal’a, cezaevinde ‘VIP’ oda” başlığıyla gündeme taşıdığı haber üzerine Ünal’ın “kendi rızasıyla” VIP odadan kadınlar koğuşuna götürüldüğü öğrenildi.

‘Sahte diploma’ soruşturması kapsamında yargılanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılan UBP Girne Kadın Kolları eski başkanı Fatma Ünal için mahkûmiyet kararından yaklaşık bir hafta önce Merkezi Cezaevi’nde özel bir oda hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, genel koğuşlardan bağımsız bir noktada yer alan odada özel banyo, tuvalet, televizyon, yatak ve koltuk gibi eşyaların yanı sıra müstakil bir bahçe de yer alıyor.

Odayla ilgili en dikkat çeken ayrıntı ise yapımının mahkeme kararının açıklanmasından yaklaşık bir hafta önce tamamlanmış olması.

Cezaevinde Ünal için bu ayrıcalıklı alanın tahsis edilmesi talimatının kim tarafından verildiği bilinmezken, haberin kamuoyunda sansasyona neden olması üzerine Ünal’ın kadınlar koğuşuna götürüldüğü öğrenildi.

Karardan bir hafta önce inşa edildi: Fatma Ünal’a, cezaevinde ‘VIP’ oda