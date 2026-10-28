“Hiç kimse bu ülkede kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi, Kalkanlı’da “kadın dayanışma buluşması” düzenledi. Kadınların, eşitlik, özgürlük ve demokrasi için bir araya geldiği etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Buluşmaya, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adaylar katıldı.

Burada konuşma yapan Sıla Usar İncirli, “Hiç kimse bu ülkede kendini yalnız hissetmeyecek. Hiç kimse bu ülkede kendini çaresiz hissetmeyecek” dedi. Doğuş Derya ise üreten kadınların emeğinin görünür kılınmasına dikkat çekti. Reşat Kansoy da göreve gelmesi halinde Güzelyurt Belediyesi’nin de ŞÖDAM’ın parçası olacağını vurguladı.

Hilkat Park’ta düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Nesrin Kısaoğlu yaptı.

Derya: “Bakım hizmetlerinin finansal ve sosyal yükünü kadınların omuzundan almak için hazırlandık”

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, kadınların yaşadıkları sıkıntıları her bölgede yakından takip ettiklerini dile getirerek “Bakım hizmetlerinin finansal ve sosyal yükü kadınlara yüklendiği için, kadınlar birçok alanda ikinci sınıf vatandaş gibi yaşamak zorunda kalıyor. Nüfusun yarısı olduğumuz halde ödediğimiz vergiler hayatımızı kolaylaştıracak ve bakım yükünü omuzlarımızdan alacak kurumsal düzenlemelere gitmiyor” dedi. Kadınların bakım yükü altında ezildiğini, iş yaşamında, gündelik hayatta hatta siyasette bile dezavantaj yaşadıklarını belirten Derya, “CTP Kadın Örgütü olarak söz veriyoruz ki, bütün bu eşitsizlikleri bitirmek için canla başla çalışacağız. Bakım hizmetlerinin yükünü kadınların omuzundan almak için hazırlandık” diyerek eşitlik mücadelesi sözü verdi.

“Kadın kooperatifçiliğini teşvik edeceğiz”

Derya ayrıca, kadınların yaşadığı sorunların görünmez kılınmasının nedenini yozlaşmış iktidar düzeni yüzünden olduğuna da dikkat çekti. Hedeflerinin kadın emeğinin değer bulduğu, üreten bir Kıbrıs yaratmak olduğunu ifade eden Derya, “Üreten kadınların yoğunlukta olduğu, narenciye gibi altın bir değer başta olmak üzere hayvancılık ve tarımla uğraşan kadınların rekabet edebilir, desteklenen bir şekilde kadın kooperatifçiliğini teşvik etmek başta olmak üzere üreten bir Kıbrıs yaratmak için çalışacağız” dedi. “İrademizin gasp edilmemesi için sandıklara sahip çıkalım” diyen Doğuş Derya, 7 Aralık gününün sosyal politikalar açısından bir milat olacağını belirtti.

İncirli: Dürüst bir yönetim kuracağız, güçlü hizmetler vereceğiz

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yaptığı konuşmada 6 Aralık’ın siyasi tarih açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek “6 Aralık günü siyasi tarihimizin en önemli günlerinden biri olacak. Hem yerel yönetimde hem de hükümette güçlü bir şekilde olacağız” dedi. Halkın son beş yılda yaşanan yolsuzluklardan, usulsüzlüklerden ve adaletsizliklerden yorulduğunu ifade eden İncirli, CTP iktidarında dürüst, eşitlikçi ve planlı bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini vurguladı. “Her bir yurttaşımıza eşit davranacağız. Nerede doğmuş olurlarsa olsunlar, inançları ne olursa olsun insanlarımızı birbirinden ayırmayacağız. Her bir insanımıza eşit hizmet vereceğiz. Bu partinin en temel ilkesidir eşitlik” diyen İncirli, kadınların emeğinin görünür kılınması ve sosyal devletin güçlendirilmesi için çalışacaklarını söyledi. Sağlık ve eğitim hizmetlerini güçlendireceklerini, ekonomiyi üretken ve planlı bir anlayışla ayağa kaldıracaklarını belirten İncirli, yolsuzlukla mücadelenin de öncelikleri arasında yer alacağını kaydetti.

“Devletin kaynaklarını sosyal hizmetlere aktaracağız”

Konuşmasının devamında nüfus sayımı yaparak sağlık, eğitim, ulaşım ve güvenlik alanlarında planlı bir yönetim oluşturacaklarını belirten İncirli, kamu hizmetlerinde torpil ve aracılık dönemini sona erdireceklerini söyledi. Sağlıkta hasta güvenliğini sağlayacaklarını, eğitimde ise hiçbir çocuğu geride bırakmayacaklarını vurgulayan İncirli, “Ülkenin hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın, ailesinin maddi durumu ne olursa olsun” diyerek tüm çocuklara eşit eğitim fırsatı sunacaklarını belirtti. Devletin kaynaklarını öncelikle sağlık, eğitim, üretim ve sosyal hizmetlere aktaracaklarını ifade eden İncirli, “Hiç kimse bu ülkede kendini yalnız hissetmeyecek. Hiç kimse bu ülkede kendini çaresiz hissetmeyecek” diye konuştu. Gençlerin geleceklerini kendi ülkelerinde kurabilmelerinin önemine değinen İncirli, “Bu ülkeyi yeniden çok seveceğimiz, yeniden rahat bir nefes alacağımız ve gençlerimizin geleceğini yeniden bu ülkede görebileceği bir düzeni hep beraber kuracağız” ifadelerini kullandı. CTP’nin yalnızca partililerin değil, bütün memleketin umudu olduğunu belirten İncirli, 6 Aralık’a kadar dayanışmayı büyütme çağrısı yaparak konuşmasını tamamladı.