Şahin’e 11 ay hapis cezası

Güzelyurt’ta işlenen geceleyin ev açma, cinsel taciz suçundan yargılanan Recep Şahin, 11 ay hapis cezası aldı.

Kıdemli Yargıç Şerife Katip, kadın ve mülkiyet haklarının öneminin altını çizdi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık aleyhindeki kararı Şerife Katip açıkladı.

Katip, sanığın işlediği suçların ciddi ve vahim suçlardan olduğuna değindi.

Sanığın alkol etkisi altında eski iş arkadaşı olan müştekinin evine girip, cinsel tacizde bulunduğunu ifade eden Katip, kadın ve mülkiyet haklarının öneminin altını çizdi.

Katip, suçun vahameti de dikkate alınarak, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdiklerini söyleyen Katip, sanığı 11 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.