Şahin: 10 yıl daha Covid-19 ile yaşamaya alışacağız

BioNTech’in kurucusu ve tepe yöneticisi Uğur Şahin, dünyanın gelecek 10 yıl daha Covid-19 ile yaşamaya alışması gerektiğini söyledi.

Fransız Haber Ajansı’na (AFP) konuşan Şahin, dünyanın Covid-19’un varyantlarıyla mücadelede “daha hazırlıklı” hale geldiğini savundu.

ABD’deki Pfizer ile birlikte Covid-19’a karşı ilk mRNA aşısını geliştiren Şahin, “Gelecek 10 yıl daha virüsle yaşamak zorunda kalacağımız gerçeğine alışmamız gerekecek” dedi.

Avrupa’da Covid-19’un Omicron varyantıyla ilgili vaka sayısındaki düşüşle ilgili olarak Şahin, Omicron varyantının virüsün son dalgası olmayacağı uyarısında bulundu.

Virüsün mutasyonlara uğrayacağını ve yeni varyantların kaçınılmaz olduğunu kaydeden Şahin, bununla birlikte dünyanın, “toplumların virüsle nasıl baş edilebileceğini anlama konusunda yeni bir döneme girdiğini” ifade etti.



Şahin, “Artık daha fazla öğreniyoruz ve daha hazırlıklı oluyoruz” dedi.