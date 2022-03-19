Sahil kenarında çürümeye yüz tutmuş erkek cesedi bulundu

Akdeniz-Koruçam köyleri arasındaki sahil kenarında dün çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, söz konusu cesedin 45-50 yaşlarında bir erkek olduğu ve kimliğinin henüz belirlenmediği belirtildi.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"18.03.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Akdeniz - Koruçam köyleri arasındaki sahil kenarında; yaklaşık 45-50 yaşlarında çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulunmuştur. Cesede ait henüz bir kimlik tespiti yapılamamış olup, soruşturma devam etmektedir."