Şahali: Ekonomi, eğitim ve siyasette ciddi krizler var

Meclis Genel Kurulu toplantısının güncel konuşmalar bölümünde ilk olarak CTP Milletvekili Erkut Şahali, “2021 siyaset ve ekonomi için ne getirir ne götürür” başlıklı konuşma yaptı.

Şahali konuşmasının başında, yeni hükümet kurulmasının önemli olduğunu ancak azınlığa bağlı bir hükümetin ülkenin sorunlarının çözülmesine yardımcı olmayacağını kaydetti.

Şoför okullarının sabahki eylemine işaret eden Şahali, bunun haklı bir eylem olduğunu dile getirdi.

Şahali, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görevi bırakırken Başbakanlık için birini görevlendirmemesini eleştirdi.

Önceki seçimlerde Başbakanlık’tan Cumhurbaşkanlığı’na giden isimlerin kendi yerlerine birini bıraktığını anlatan Şahali, “Cumhurbaşkanı Tatar’a aslı yoksa vekili de yoktur aklını veren hukukçunun bir adım öne çıkarak bu görüşü sahiplenmesi gerektiğini” söyledi.

Yeni hükümet görüşmeleri sürse de Başbakanlık için ortada isim olmadığını anlatan Şahali, bu şartlar altında sabahki eylemde eylemcilerin siyah çelenk değil siyah koltuk bıraktığını kaydetti.

Ekonomi, eğitim ve siyasette ciddi krizler olduğunu söyleyen Şahali, Türkiye ile ilişkilerin parti bazında değil KKTC hükümeti bazında kurulduğunu anlattı, bu konudaki farklı yorumları eleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçeye savunma için yaptığı katkıyı günü gününe yapsa da, kamu maliyesi için vereceğini taahhüt ettiği borcu henüz sağlamadığını anlatan Şahali “Türkiye hükümette kim varsa ona göre para veriyorsa demek bu hükümetin performansı Türkiye Cumhuriyeti’nin beklentilerini karşılayacak durumda değildir. Şimdi biz bunu böyle mi değerlendirelim? Değerlendirme böyle olmamalıdır” dedi.

Erkut Şahali “Para bulacak değil para yaratacak kişiler hükümet kurmalıdır” şeklinde konuştu.

“Para gelsin de beraberinde ne götürürse götürsün” yaklaşımının da yanlış olduğunu anlatan Şahali, demokrasinin yaşamsal değerde olduğunu söyledi ve “Kimliğimiz her şeyden daha önemlidir” ifadelerini kullandı.