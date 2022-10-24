Şahali: Çocuğa işlediği suçtan ceza alanlar okula istihdam edildi/ Çavuşoğlu: Okulda yarım saat kaldı

CTP Milletvekili Erkut Şahali, çocuklara karşı işlenen suçlardan dolayı hapis cezası alan kişilerin okullara istihdam edildiğini gündeme taşıdı, hükümeti uyardı.

Şahali, “Emekçiler işlerine dönmesin diye hem hükümet hem de yaratılan tüzel kişilik fellik fellik işçi arıyor. Hatta kriminal geçmişi olanlar da işe çağrılıyor” dedi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise okullarda işe başlayan kişilerde karakter belgesinin zorunlu olduğunu söyledi, bahse konu kişinin bugün bir okulda işe başladığını, ancak konunun bilgilerine gelmesinin ardından durdurulduğunu belirtti.

Şahali: Son derece tehlikeli

CTP Milletvekili Erkut Şahali, çocuklara karşı işlenen suçlardan dolayı hapis cezası alan kişilerin okullara istihdam edildiğini gündeme taşıdı, hükümeti uyardı.

Şahali, “Emekçiler işlerine dönmesin diye hem hükümet hem de yaratılan tüzel kişilik fellik fellik işçi arıyor. Hatta kriminal geçmişi olanlar da işe çağrılıyor” dedi

“Kamu kurumlarında gerek sürekli, gerek geçici olarak işe başlayanların, kriminal geçmişi temiz olması ihtiyaçtır” diyen Şahali, “1 yıldan fazla mahkumiyet almamış olması, cana kastetmiş olması gerekir. 1 yıldan fazla ceza almak kamu kurumlarında hizmet vermeyi geçersiz kılar. Çocuklara karşı işlenen suçlardan dolayı ceza alanların okullarda çalıştırılması son derece tehlikeli” dedi.

Meclis önünde şu sıralarda Kamu-İş'in hademelerle yaptığı eyleme değinen Şahali,“İşlerini, alın teriyle kazandıklarını aşı geri istiyorlar” dedi.

Şahali, “Hükümet, onları gözden çıkardı. Sorunlu ihaleyle yeni tüzel kişileri muhatap etmiş, grev kırıcılığı yapıyor” şeklinde konuştu.

İş barışının ciddi anlamda yara aldığını da dile getiren Şahali, hükümetin özel sektörde sendikalaşanları düşmanca tavır sergileyerek, yok saydığını kaydetti.

Çavuşoğlu: Okulda yarım saat kalmadı

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okullarda işe başlayan kişilerde karakter belgesinin zorunlu olduğunu söyledi, bahse konu kişinin bugün bir okulda işe başladığını, ancak konunun bilgilerine gelmesinin ardından durdurulduğunu savundu.

Çavuşoğlu, “Okulda kalma süresi yarım saati bulmadı, müdahale ettik” dedi.

Taşeron hizmet alımının Eğitim Bakanlığı’nın yarattığı bir sonuç olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, ancak bu durumdan bakanlığın da etkilendiğini dile getirdi.