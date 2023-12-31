SAĞLIKLI BİR YIL İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Yeni yıla girmemize sayılı saatler kaldı. Her yeni yıl geldiğinde yeni kararlar alıyor, kendimize yeni hedefler koyuyoruz. Birçoğumuz geçtiğimiz yılın muhakemesini de yapmıştır. Ne kadarı gerçek oldu? Nerelerde hatalar yaptık? Olduramadıklarımız neden olmadı? gibi sorular soruyoruz kendimize. Belki yeteri kadar çabalamadık, belki de yeteri kadar istemedik.. Aslında her yeni bir yıl, kendimizi yenilememiz için heyecan verici bir fırsattır. Bedenimize saygı göstermenin, sağlığımıza odaklanmanın da mükemmel bir zamanıdır.

Yeni yıldan beklentiniz sağlıklı bir yaşam sürmek mi? O zaman sağlıklı yaşayabilmek için adım adım ilerleyin. Kalıcı değişiklikler emek ve zaman ister. Küçük ve yavaş değişimlerin, yaşam kalitenizde büyük sonuçlar yaratacağını gözlemleyin. Unutulmamalıdır ki Sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halidir.

Sağlıklı yaşam sürdürebilmek için atacağınız ilk adımlardan biri sağlıklı beslenmeyi öğrenmek ve sürdürebilmek olmalıdır. Sağlıklı beslenmek için özel koşullara gerek yoktur. Geçtiğimiz yılki beslenme hatalarınızı düşünün ve bir yere not edin. Yeni yılda ne yediğinizin farkında olun. Bilinçli tüketim gerçekleştirmeye özen gösterin. Yıl boyu yaptığınız birçok başarısız diyetlerden, tartıdaki rakamların sürekli değişmesinden de sıkılmış olabilirsiniz. Bugüne kadar kendinize onlarca yasak koyarak yaşam kalitenizi düşürmüş de olabilirsiniz.

Yeni yılda sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanarak yaşam kalitenizi artırın. İnanın kendinize yapacağınız en iyi yatırım olacaktır. Tüm mesele vücudunuzu tanımak, denge kurmayı öğrenmek ve porsiyon kontrolünü gerçekleştirmektir. Ne yediğiniz kadar, ne zaman ve ne kadar yediğinizin de önemli olduğunu unutmayın.

Peki O Zaman Yeni yılda;

Öğünlerinizi geçiştirmeyin. Muhakkak haftalık menü planlamaları yapın. Yeterli ve dengeli beslenin.

Kısa süreli detokslarla kendinizi motive etmek yerine, daha sağlıklı ve garanti bir adım atarak işlenmiş besinlere veda etmeyi deneyin.

Daha fazla su için. Günlük ihtiyacınıza yönelik hedef belirleyin ve gerçekleştirin.

Tam taneli tahıl ürünlerini tüketin.

Lifli besinleri tercih edin.

Hayvansal besinleri daha az tüketin.

Mikrobiyota dostu besinlerin tüketimini artırın.

Sağlıklı yağların tüketimine önem verin.

Şeker içeriği yüksek yiyecek ve içecekleri sınırlandırın.

Bitki bazlı besinlerin tüketimini artırın.

Daha az tuz kullanın.

Asitli, gazlı içeceklerin alımını azaltın.

Alkol almaktan kaçının, sigarayı bırakın.

Güvenli besinleri tercih edin.

Farklı kaynaklardan protein almaya çalışın.

Balık tüketiminizi gözden geçirin. Gerekirse artırın.

Sağlıklı pişirme yöntemlerini öğrenin ve hayata geçirin.

Hem bağışıklığınız hem de sürdürebilir bir Dünya için mevsiminde ve renk renk beslenin.

Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden sürdürülebilir ürünleri tercih edin.

Besinleri, İyi/kötü, zayıflatan/kilo aldıran olarak etiketlemeyin. Bir besini, ne kadar ve hangi sıklıkla tükettiğimizin önemli olduğunu unutmayın.

Yediklerinizi not alın. Böylece kendinizi daha kontrol altında tutabilirsiniz.

Başka kişiler ile kendinizi kıyaslamayın. Herkesin parmak izi farklı değil mi? Herkesin kilo denetimi/kontrolü de farklıdır, unutmayın.

Katı kurallı beslenme düzeni yerine hayat boyu devamlılığını sağlayabileceğiniz düzenler yaratılmalısınız. Şok diyetlerden uzak durun.

Uyku sürenizi gözden geçirin gerekirse düzenleyin, uyku kalitenizi artırın.

Mucize diyet, mucize besin olmadığını bilmelisiniz. Herhangi bir kür, çay, aromalı sunun mucizevi etki yaratmadığını unutmayın.

Bir gününüz diğer bir gününüzden farklı olabilir. Her gün kusursuz beslenemeyebilirsiniz. Bu durumun sizi negatif yapmasına izin vermeyin.

Daha güçlü, daha özgüvenli, daha zinde olmak istiyorsanız günlük alışkanlıklarınız arasına sürdürebileceğiniz ve sizi mutlu edecek egzersizi yerleştirin.

Sevdiklerinize daha çok zaman ayırın.

Sosyal hayatınızın devamlılığını sağlayın.

Kendizini sevin.

An’ı yaşayın.

Hedefleriniz konusunda ne kadar kararlı, istekli olursanız olun muhakkak karşınıza bazı aksaklıklar, sorunlar çıkacaktır. Bu gibi durumlarda kaldığınız yerden devam edin. Tek bir olumsuzluğun bütün haftanıza mal olmasına izin vermeyin. Nereden, nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız bir uzmandan destek alın.

2024’de sağlık, sevgi, mutluluk, huzur ve bereket hep sizlerle olsun. Mutlu yıllar!