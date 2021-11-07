Sağlık Turizmi Konseyi:  “2022 toparlanma yılı olacak”

Sağlık Turizmi Konseyi, pandeminin turizmi ve turizmden beklentileri değiştirdiğine dikkat çekerek, gezginlerin yeni dönemde sağlığı koruyan ve geliştiren tatillere daha fazla yöneleceği ve seyahat edecekleri bölgelerde güvenlik ve emniyet yanı sıra “sıfır karbon” taleplerini yükseltmelerinin beklendiğine işaret etti.



KITSAB'nın 32. Olağan Genel Kurul toplantısında konuşan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Covid-19 pandemisi ile birlikte dünyada pek çok şeyin değiştiğine işaret ederek, yeni dünya düzenine hızlı adapte olan ülkelerin kendilerine avantaj yaratacağına dikkat çekti.

Uluslararası ziyaretçi sayılarında % 80 azalma…

Kuzey Kıbrıs’ın pandemiden önce en büyük gelirinin turizm olduğunu anımsatan Ahmet Savaşan, Dünya Turizm Örgütü verilerine bakıldığında uluslararası ziyaretçi sayılarında % 80 civarında azalma olduğunu, KKTC’de de buna paralel bir gerilemenin yaşandığını söyledi.