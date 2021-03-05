Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugüne kadar AB’den Kıbrıs’ın kuzeyine gelen aşı sayısının 10 bin 570 sayısına ulaştığını ve hakkımız olan rakamın en fazla yarısına tekabül ettiğini belirtti. “Sağlık için de, ekonomi için de her bir aşıya ihtiyacımız var” ifadelerini kullanan Erhürman, yetkililerin şikayet etme lükslerinin olmadığını söyledi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Bugün teslim alınan 3570 dozla birlikte AB'den bize temin edilen toplam aşı sayısı 10570 oldu. Bu, bizim hakkımız olan rakamın en fazla yarısına tekabül ediyor. Böyle devam etmesi kabul edilemez.

Yetkili makamlarda olanların "ihtiyacımız yok, istemeyiz" deme lüksü yok! Sağlık için de, ekonomi için de her bir aşıya ihtiyacımız var. Göreviniz şikayet etmek değil, Kıbrıs Türk halkının hakkını elde etmesini sağlamaktır.”