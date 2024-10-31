Sağlık çalışanları yeniden mahkemede

Serap ŞAHİN

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük bebeğin ani ölümü ile ilgili olarak yürütülen polis soruşturması kapsamında tutuklanan 5 sağlık çalışanı yoğun güvenlik önlemlerinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.

Mahkeme avlusunda gerginlik...

Mahkemeyi hem hayatını kaybeden bebeğin ailesi, hem de hemşirelerin ailesi de takip ediyor.

Mahkeme avlusunda aileler ve hemşire yakınları arasında kavga çıktı.