Sağlık Bakanlığı'ndan ikinci doz aşılarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, ikinci doz aşıyı yapacak olan kişilerin sağlık merkezlerine başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanmakta olan aşı programında 2.doz aşıların yapılmaya başlanması nedeni ile ikinci doz tarihi gelen şahısların aşılarını yaptırmak üzere sağlık merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Gerek ilçe içinde gerekse ilçeler arası seyahat ederek merkezlerimize gelecek kişiler, aşı kartlarındaki tarih ve yer bilgisinin kontrol edilmesi kaydıyla sokağa çıkma yasağından muaf olacaklardır."