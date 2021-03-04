Sağlık Bakanlığı'nda pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde çalışan birinin COVID-19 pozitif olduğu açıklandı.

Açıklama şöyle:

"Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan bir personelin bugün yapılan testler sonucunda Covid-19 test sonucu pozitif çıkmış olup, temaslı takibi gerçekleştirilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır."