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Sağlık Bakanlığı'nda pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı'nda pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde çalışan birinin COVID-19 pozitif olduğu açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde çalışan birinin COVID-19 pozitif olduğu açıklandı.

Açıklama şöyle:

"Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan bir personelin bugün yapılan testler sonucunda Covid-19 test sonucu pozitif çıkmış olup, temaslı takibi gerçekleştirilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır."

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