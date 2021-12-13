Sağlık Bakanlığı önünde “Kazık”lı protesto

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının yüzde 80’inin karşılandığı protokolün yenilenmemesi gerekçesiyle başlattıkları eylemlere bugün de devam etti.

Daha önce Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık önünde yapılan eylemlerin üçüncüsü Sağlık Bakanlığı önünde yapıldı. Eyleme, hastalar da katıldı.

Eyleme, diğer eylemlerde olduğu gibi, “Kazık” getirildi, davul da çalındı.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı eylemde yaptığı konuşmada, 3’üncü kez eylem yaptıklarını hatırlatarak, yalnızca Pembe Köşk için mücadele etmediklerini belirtti.

“Sağlıkta her şeyin yolunda olduğu” söylemini eleştiren Mehmet Çakıcı, şova yönelik icraatlar yapıldığını öne sürdü.

Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Çakıcı, bunun siyasete çekilmemesini istedi ve “Önemli olan halka ve hastanelere hizmettir” şeklinde konuştu.



