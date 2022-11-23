Sağlık Bakanlığı: “Çocuk Hastalıkları Birimleri yarından itibaren Acil Durum Hastanesi’ne taşınıyor”

Sağlık Bakanlığı, acil servis ve poliklinikler dahil tüm Çocuk Hastalıkları Birimlerinin yarın sabah itibariyle Acil Durum Hastanesi’nde hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Bugün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil dışındaki sağlık hizmetlerini durduran kadın doğum ve anestezi uzmanları, Sağlık Bakanlığı’na Pandemi Hastanesi’ne taşınacak servislerle ilgili kararı geri çekme, uzlaşı zemini yaratarak konuyu yeniden değerlendirme çağrısı yapmıştı.