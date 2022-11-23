Sağlık Bakanlığı: “Çocuk Hastalıkları Birimleri yarından itibaren Acil Durum Hastanesi’ne taşınıyor”
Sağlık Bakanlığı, tüm Çocuk Hastalıkları Birimlerinin yarından itibaren Acil Durum Hastanesi’nde hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.
A+A-
Sağlık Bakanlığı, acil servis ve poliklinikler dahil tüm Çocuk Hastalıkları Birimlerinin yarın sabah itibariyle Acil Durum Hastanesi’nde hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.
Bugün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil dışındaki sağlık hizmetlerini durduran kadın doğum ve anestezi uzmanları, Sağlık Bakanlığı’na Pandemi Hastanesi’ne taşınacak servislerle ilgili kararı geri çekme, uzlaşı zemini yaratarak konuyu yeniden değerlendirme çağrısı yapmıştı.
Bu haber toplam 68 defa okunmuştur
Etiketler : çocuk, Acil Durum Hastanesi, acil servis