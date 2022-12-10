Sağlık Bakanlığı: “Bir hastada Maymun Çiçeği hastalığı tespit edildi”

Sağlık Bakanlığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne bugün başvuran bir hastada Maymun Çiçeği hastalığı tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık, hastanın Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları servisinde izolasyon altına alınmış ve tedavisi başlandığını belirtti. Ayrıca temaslılarının takibi için işlemlerin başlatıldığı vurgulandı.