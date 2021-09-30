Sağlık Bakanlığı AdaPass için yeni link verdi
Sağlık Bakanlığı, AdaPass almakta sorun yaşayanlar ve yurt dışında aşılarını tamamlamış olan kişiler için yeni link açıkladı
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AdaPass almakta sorun yaşayanlar ve yurt dışında aşılarını tamamlamış olan kişilerin, bundan böyle https://asi.saglik.gov.ct.tr/vaccination/verify adresinden gerekli işlemleri online olarak yapabilecekleri bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, internetten başvuru yapamayan kişilerin ise yine Sağlık Bakanlığı'na başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.
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