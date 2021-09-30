Sağlık Bakanlığı AdaPass için yeni link verdi

AdaPass almakta sorun yaşayanlar ve yurt dışında aşılarını tamamlamış olan kişilerin, bundan böyle https://asi.saglik.gov.ct.tr/vaccination/verify adresinden gerekli işlemleri online olarak yapabilecekleri bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, internetten başvuru yapamayan kişilerin ise yine Sağlık Bakanlığı'na başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.