Sağlık Bakanlığı: "22 - 24 Ocak arasında reçete işlemlerinin yapılmayacak"

Sağlık Bakanlığı 22 - 24 Ocak tarihleri arasında reçete işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İlaç ve Eczacılık Dairesi Genel Ecza Deposunda stok sayımları gerçekleşeceği belirtildi.

İşte açıklama:

“İlaç ve Eczacılık Dairesi Genel Ecza Deposunda yapılması planlanan stok sayımları ve güncellemeleri dolayısı ile 22-23-24 Ocak 2025 tarihlerinde reçete işlemleri yapılmayacaktır. Reçete kapsamında şahsınıza yazılan ilaç teminlerinizin ilgili tarihlerden önce veya sonra yapılabileceğini bildirir sağlıklı günler dileriz”