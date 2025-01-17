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  3. Sağlık Bakanlığı: "22 - 24 Ocak arasında reçete işlemlerinin yapılmayacak"
Sağlık Bakanlığı: "22 - 24 Ocak arasında reçete işlemlerinin yapılmayacak"

Sağlık Bakanlığı: "22 - 24 Ocak arasında reçete işlemlerinin yapılmayacak"

Sağlık Bakanlığı 22 - 24 Ocak tarihleri arasında reçete işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı 22 - 24 Ocak tarihleri arasında reçete işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İlaç ve Eczacılık Dairesi Genel Ecza Deposunda stok sayımları gerçekleşeceği belirtildi. 

İşte açıklama: 

“İlaç ve Eczacılık Dairesi Genel Ecza Deposunda yapılması planlanan stok sayımları ve güncellemeleri dolayısı ile 22-23-24 Ocak 2025 tarihlerinde reçete işlemleri yapılmayacaktır. Reçete kapsamında şahsınıza yazılan ilaç teminlerinizin ilgili tarihlerden önce veya sonra yapılabileceğini bildirir sağlıklı günler dileriz”

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