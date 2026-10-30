“Sağlık Bakanı’nın karşısında bağış topladık, tenezzül edip yanımıza bile gelmedi”

Berivan BABAHAN

Dört yıldır ilik kanseriyle mücadele eden 39 yaşındaki Başak Buba’nın Çin’deki tedavi masraflarının karşılanması amacıyla Lefkoşa Kaymakamlığı onayıyla başlatılan yardım kampanyası sürüyor. İlik nakli için Çin’e giden Buba’nın tedavisi başlarken, gerekli 400 bin doların 200 bin doları halkın desteğiyle toplandı.

YENİDÜZEN’e konuşan Başak Buba’nın kardeşi Ahmet Buba, kampanyanın 9 Aralık’a kadar devam edeceğini belirterek, tedavinin tamamlanabilmesi için 200 bin dolara daha ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Halkın desteğiyle ilk 15 günde 200 bin dolar toplandığını belirten Buba, hükümetin kampanyaya duyarsız kaldığını ifade ederek, “Halkımızla el ele vererek on beş gün içerisinde 200 bin dolar toplarken, devletimiz nerede?” diye sordu.

UBP Kurultayı’nın gerçekleştirildiği alanda yardım çadırı kurduklarını anlatan Buba, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in kendilerini ziyaret etmediğini ve geçmiş olsun dileğinde dahi bulunmadığını söyledi.

Devlet yetkililerinden yalnızca beş veya altı belediye başkanı ve milletvekilinin destek verdiğini belirten Buba, Başbakan Ünal Üstel’e de seslenerek, “Hiç mi duymadınız Ünal Bey, bir evladınızın tedaviye gittiğini, neredesiniz?” ifadelerini kullandı.

Buba, hükümetten hem maddi hem manevi destek beklediklerini vurgulayarak, “Bu çocuğu da görün, bu çocuğun da yanında olun. Başak’ı kaybetmek istemiyorsanız, bizim yanımızda olmanız gerekiyor” dedi.

Yardımda bulunan herkese teşekkür eden Buba, kampanyaya desteğin sürmesini isteyerek, abisinin sağlığına kavuşup adaya döneceğine inandığını söyledi.

“Devletimiz nerede?”

YENİDÜZEN’e konuşan Ahmet Buba, Kaymakamlık onayıyla ağabeyi Başak Buba’nın Çin’de uygulanacak tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında toplam 400 bin dolara ihtiyaç duyduklarını belirterek, halkın yardımıyla ilk etapta 150 bin dolar toplandığını ve ağabeyini Çin’e gönderebildiklerini ifade etti. Ağabeyinin Çin’de tedavisinin başladığını belirten Buba, yardım kampanyasının 9 Aralık’a kadar devam edeceğini aktararak, şu ana kadar toplanan miktarın 200 bin dolara ulaştığını söyledi.

Buba, tedavi için 200 bin dolara daha ihtiyaç duyduklarını hatırlatarak, “Buradan devletimize sormak istiyorum, halkımızla el ele vererek 15 gün içerisinde 200 bin dolar toplarken, devletimiz nerede?” diye sordu.

UBP Kurultayı’nın gerçekleştirildiği alanda geçtiğimiz gün Başak Buba için yardım çadırı kurduklarını dile getiren Buba, “Sağlık Bakanı Dinçyürek, tenezzül edip yanımıza gelip bir geçmiş olsun dahi demedi. Biz Sağlık Bakanı’nın karşısında bağış toplarken, kendisinin bize ne bir desteği ne de bir katkısı oldu” ifadelerini kullandı.

Buba, devlet yetkililerinden yalnızca bazı belediye başkanları ve milletvekillerinin kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, bu sayının beş veya altı kişiyle sınırlı kaldığını da sözlerine ekledi.

İhtiyaç duyulan miktarın kendileri için çok yüksek olduğunu vurgulayan Buba, “Bu miktarı tamamlayabilmemiz için, Başak’ımızı tedavi ettirebilmemiz için, parayı tamamlamamız gerekiyor. Başak için bakanlarımıza, milletvekillerimize, devletimize ‘Neredeler?’ diye soruyorum. KKTC’nin evladı olan Başak Buba için yapılan kampanyaları hiç mi görmediler ya da duymadılar?” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Hiç mi duymadınız Ünal Bey, bir evladınızın tedaviye gittiğini, neredesiniz?”

Ahmet Buba, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in ağabeyi Başak Buba’yı yurt dışına tedaviye gönderememesinin yanı sıra yardım kampanyaya da hiçbir şekilde katkı sunmadığını vurguladı. Bu sessizliğin Dinçyürek’le sınırlı kalmadığını belirten Buba, devlet yetkililerinin ve siyasilerin kampanyaya destek vermediğini ifade ederek, “Halkımızla birlikte, bakanlarımızın, vekillerimizin de desteğini istiyoruz” dedi.

“Minnettarım ki böyle bir halka sahibiz” diyen Buba, ağabeyinin ilik nakli için Çin’e gitmek zorunda olduğunu ve tüm bunları halkın yardımı ve kendi imkânlarıyla gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Hükümetin kendilerine maddi desteğin yanı sıra manevi destek de vermediğini belirten Buba, “Hiç kimse aramaz mı, demez mi, ‘Bu çocuk bizim de çocuğumuz, durumu nedir?’ diye sormaz mı? Ada sallandı, herkes Başak’ı konuşuyorken, Başbakanımıza Ünal Bey’e sormak istiyorum; hiç mi duymadınız Ünal Bey, bir evladınızın tedaviye gittiğini, neredesiniz?” diyerek tepki gösterdi.

Hükümetin oy derdine düştüğünü dile getiren Buba, “Bu çocuğu da görün, bu çocuğun da yanında olun. Başak’ı kaybetmek istemiyorsanız, bizim yanımızda olmanız gerekiyor” diye ekledi.

Buba, ağabeyi Başak Buba’ya destek veren kişilere teşekkür ederek, “Başak’a desteklerin devam etmesini istiyorum ve Başağımızın Allah’ın izniyle sağlıkla adaya döneceğine yürekten inansınlar. Herkese minnettarlığımı yinelemek istiyorum” dedi.

Başak Buba'nın yaşam mücadelesine destek olmak için:

Bağış bilgileri:

Alıcı: ALBANK LTD

Banka: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. / Yenikent Şubesi

SWIFT: TVBATR2A

IBAN bilgileri:

TL: TR19 0001 5001 5800 7305 5178 37

STG: TR24 0001 5001 5804 8016 4650 83

EURO: TR35 0001 5001 5804 8016 4650 79

USD: TR57 0001 5001 5804 8016 4650 71

Önemli: Banka üzerinden yapılacak bağışların Başak Buba’ya ulaşabilmesi için açıklama kısmına mutlaka 415886 Ahmet Buba yazılması gerekiyor.

SMS ile destek:

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim hatlarından BASAK yazıp 7352’ye SMS göndererek 200 TL katkıda bulunabilirsiniz.