Üstel: “AB’den aradılar Astra- Zeneca’yı durdurduk”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel akşam saat 21:00’de Avrupa Birliği’nden arayarak Asrta Zeneca aşılarının durdurulmasının istendiğini, bu nedenle aşının durdurulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Üstel soru üzerine bu güne kadar yaklaşık 1500 kişiye Astra Zeneca yapıldığını da belirtti.

Birçok ülkede kullanımı askıya alınan Astra Zenaca aşısının ülkedeki kullanımının da durdurulduğuna ilişkin açıklamayı Meclis Genel Kurulu'nda yapan Sağlık Bakanı Üstel, "Dün akşam 21:00'de AB'den aradılar, durudurmamızı istediler, durdurduk" dedi.

Dünyada "AstraZeneca" tartışmaları...

Avrupa'da birçok ülke, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayını alan Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği coronavirüs aşısının kullanımını çeşitli nedenlerle durdurdu.

Covid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Oxford-AstraZeneca aşısı, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıklara neden olabileceği gerekçesiyle geçici olarak askıya alındı.

AB Komisyonu, 29 Ocak'ta EMA'nın Oxford-AstraZeneca'nın aşısı için verdiği tavsiye kararını onaylarken, DSÖ 10 Şubat'ta aşının, 65 yaş üstü kişiler de dahil olmak üzere yetişkinlerde kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Aralarında Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, İtalya, İrlanda, Bulgaristan, Norveç, İzlanda, Romanya, İspanya, Slovenya ve Danimarka'nın bulunduğu ülkeler aşılamayı askıya alırken, 17 AB ülkesine gönderilen toplamda 1 milyon dozdan oluşan "ABV5300" numaralı parti aşıların kullanımı Estonya, Litvanya, Letonya ve Lüksemburg'da 9 Mart itibarıyla tedbir amaçlı durduruldu.