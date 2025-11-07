CTP Sözcüsü ve Milletvekili Sıla Usar İncirli, art arda yaşanan ölümlerle ilgili yaptığı açıklamada sağlık sistemindeki yetersizliklere dikkat çekti. İncirli, “Erken ve beklenmedik kayıplar sağlık sisteminin en acil sorunu. Bu kaçıncı acı kayıp? Önce 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu, hemen ardından 47 yaşında Ahmet Akarsu ve daha niceleri. İkisi de acil servise başvurdu, tetkik edildi, tanı konamadı, hastaneden ayrılmalarına izin verildi.” dedi.

İncirli, “Ne Ahmet, ne de Chinyere’nin ailesi hayatlarını tehdit eden ciddi bir sorunla karşı karşıya oldukları yönünde bilgilendirilmiş olsalardı sonuç böyle olmazdı. Sağlık sistemi kritik ve acil tanıları koymakta yetersiz kaldı. Yaşananlar kader değil.” ifadelerini kullandı.

İncirli, “Önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıklardan insanlarımızı kaybediyoruz. Bunun acısını başta aileler, hastalıklar yanında zorluklar ve imkansızlıklarla da mücadele eden hekimler ve toplum çekiyor. En acı olan da bu. Sağlıkta artık tahammül kalmadı, kırmızı alarm verilmeli. Sağlık Bakanı istifa etmeli.” diyerek tepkisini dile getirdi.