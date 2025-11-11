Sadri Alışık Kültür Merkezi Kıbrıs Akademi açılıyor

Türkiye’nin sanat kurumlarından Sadri Alışık Kültür Merkezi Kıbrıs Akademi cumartesi günü Lefkoşa’da açılıyor.

Kültür merkezinden yapılan açıklamada, açılış töreninde Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, Genel Koordinatör Sadri Alışık, İstanbul Eğitim Koordinatörü Özgür Yalım, eğitmenlerden Şencan Güleryüz, Devrim Nas, Elçin Hanbay Kaya ile yöneticilerin de hazır bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin sadece bir sahne değil; aynı zamanda oyunculuk eğitimleri, söyleşiler, atölyeler ve kültürel etkinliklerle Kıbrıs’ta sanatın gelişimine katkı sunacak bir platform olarak tasarlandığı belirtildi.

Merkezde tiyatronun yanı sıra kamera önü oyunculuk, diksiyon, sahne tasarımı ve yaratıcı drama gibi farklı sanat dallarında da eğitimler verileceği ifade edilen açıklamada, kapsamlı programlarla hem profesyonel hem de amatör sanatçılara yönelik güçlü bir gelişim zemininin oluşturulacağı vurgulandı.

Açıklamada, Sadri Alışık Kültür Merkezi Kıbrıs Akademi’nin Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da öğrenci kayıtlarının devam ettiği duyuruldu.