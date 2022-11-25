Girne’de kalmakta olduğu ev içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Sabahat Seçkin’in ölüm sebebinin “pulmoner emboli” olduğu tespit edildi.

PGM Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım Salı günü, Girne’de kalmakta olduğu ev içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 71 yaşındaki Sabahat Seçkin’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “pulmoner emboli” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis soruşturması devam ediyor.