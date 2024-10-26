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  3. Saatler, yarın sabah saat 04.00’te bir saat geri alınacak
Saatler, yarın sabah saat 04.00’te bir saat geri alınacak

Saatler, yarın sabah saat 04.00’te bir saat geri alınacak

Yaz saati uygulaması yarın sona eriyor. Saatler, yarın sabah saat 04.00’te bir saat geri alınacak.

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Yaz saati uygulaması yarın sona eriyor. Saatler, yarın sabah saat 04.00’te bir saat geri alınacak.

Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazetede yayınlanan Yaz Saati Emirnamesi'ne göre, 31 Mart’ta saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla başlayan yaz saati uygulaması yarın sona eriyor.

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