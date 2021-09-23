Rüzgarlı hava felakete yol açıyordu!

Ülkede yer yer etkili olan rüzgarlı hava Lefkoşa Yenişehir bölgesi, Deniz Plaza arkasında az kalsın felakete neden oluyordu. Deniz Plaza karşısındaki otopark alanında bulunan büyük ağaç, rüzgarın da etkisiyle devrildi. Otoparktaki arabaların üzerine devrilen ağaç çevrede ve otopark alanında da hasara neden oldu.

3 aracın üzerine devrilen selvi ağacı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından parçalara ayrılırken, polis de araçlarda hasar tespit işlemleri için çalışmalar yaptı.

Fotoğraflar Fehime Alasya