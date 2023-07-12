Rüya Taner-Kürşat Başar ikilisi konserden konsere koşuyor

Murat OBENLER

Yöreselden Küresele teması ile Yazar Piyanist buluşması adı altında Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde konserler veren konser piyanisti Rüya Taner ile saksafon icracısı ve yazar Kürşat Başar, Temmuz ayında da İngiltere ve İskoçya olmak üzere iki konsere imza atarken gelecek hafta da Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de olacaklar.

Önce Edinburg, sonra da Londrada iki konser verdiler

Temmuz'daki ilk konserlerini 7 Temmuz'da İskoçya’nın Edinburg şehrinde Scottish Arts Club’da sahne alan ikili Yöreselden Küresele programı ile kulüp üyelerine ve müzikseverlere keyifli saatler yaşattı.

İkili bu ayki 2.konserlerini 10 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yılı etkinlikleri kapsamında Londra’daki T.C. Büyükelçiliği konutunda vererek bir haftada iki konser sunmuş oldu.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ev sahipliğinde Büyükelçilik resmi konutunda yer alan konsere yabancı misyon temsilcileri ve Londra’da yaşayan seçkin davetliler katılırken, KKTC’nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin de konserin davetlileri arasında yer aldı.



Sırada Helsinki konseri var

Yurtdışı konser trafiği yoğunluğundan dolayı çok mutlu olduklarını belirten ülkemizin dünyaca ünlü konser piyanisti Rüya Taner,18 Temmuz’da Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleşecek Emäsalo Music Festival’de sahne alacaklar. Yaz aylarını yoğun bir konser programı ile geçiren ikilinin Kıbrıslı hayranları da onlardan Kıbrıs’ta da yeni bir konser bekliyorlar.