Rüya Taner, Bir Kıbrıs Rüyası adlı nota albümünü tanıttı

Murat OBENLER

Çok uzun zamandır müzikle uğraşan ve gerçekleşirdiği konserlerle ülkemizi Türkiye ve dünyada başarıyla temsil eden ülkemizin çok değerli konser piyanisti Rüya Taner’in ilk yazılı eseri olan “Bir Kıbrıs Rüyası” adlı nota albümü Lefkoşadaki Rüstem Kitabevi’nde sanatseverlere tanıtıldı. Rüya Taner’in ailesi başta olmak üzere bazı milletvekilleri, arkadaşları, dostları, öğrencileri, sanatçı ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşen tanıtımda Rüya Taner katılımcılarla bol bol sohbet ederek kitabını imzaladı.

“Bu albüm müzikal anlamda Kıbrıslı Türklerin mücadelesini notalarla ifade ettiği, yaşam tarzını anlatan bir albüm haline dönüştü”

Rüya Taner’in piyano arajmanlarını yaptığı türkü ve marşlardan oluşan nota albumünde toplam 9 eser bulunuyor. Rüya Taner kitabıyla ilgili “Tamamen geceleri hobby olarak çalmaya başladığım ve sonra notlar alıp konserlerimde bis olarak kullanmaya yöneldiğim bir çalışmaydı. Sonrasında çok sevdiğim türküler ve marşlarımızı piyano çalan herkesin rahatlıkla çalıp keyifleneceği bir çalışma olsun istedim.

Bu albüm müzikal anlamda Kıbrıslı Türklerin mücadelesini notalarla ifade ettiği, yaşam tarzını anlatan bir albüm haline dönüştü” dedi.

Taner: “Bu projeyi hayata geçirmemde desteği olan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi,Erdal Karakaya,Levent Kuterdem,Tolga Yarıcı, Metin Munzur, Uğur Karagözlü,Seyit Ermiyagil,Emre Osmanlar,kitapla ilgili sözleriyle bana destek olan Prof. Özer Sezgin, Hakkı Atun, Bekir Azgın, Hasan Kahvecioğlu ve Kürsat Başar’a, Doğan Solibri yayınevi ve perde arkası kahramanlarıma çok teşekkur ediyorum. Ve tabii ki anne ve babama.”