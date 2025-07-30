Rusya'da 8,8’lik deprem sonrası lav püskürdü

Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda yer alan Klyuchevskoy Yanardağı, meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki güçlü depremin ardından lav püskürtmeye başladı. Volkanik hareketlilik, Rusya'nın devlet haber ajansı RIA tarafından duyuruldu.

Bilim insanları uyardı

Bilim insanları, depremin volkanik aktiviteyi tetiklemiş olabileceğine dikkat çekerek, bölgedeki sismik hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

Klyuchevskoy, sadece Kamçatka’nın değil, tüm Avrasya’nın en aktif ve en yüksek yanardağlarından biri olarak biliniyor.

Deniz seviyesinden 4 bin 850 metre yüksekliğe ulaşan volkan, bölgedeki Ust-Kamçatski yerleşimi yakınlarında bulunuyor.

Yetkililer seyahat uyarısı yapmıştı

Geçtiğimiz hafta Rusya’daki acil durum yetkilileri, Klyuchevskoy da dahil olmak üzere bazı aktif yanardağlarda artan hareketlilik nedeniyle dağlık alanlara seyahat edilmemesi konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Yetkililer, bölgedeki izleme istasyonları aracılığıyla hem yerel halkı hem de hava trafiğini potansiyel tehlikelere karşı uyanık olmaya çağırdı.

Dünya tsunami uyarılarını konuşuyor

Deprem sonrası yalnızca volkanik aktivite değil, aynı zamanda tsunami tehlikesi de geniş ses getirdi.

Rusya'nın doğu kıyılarında 4 metreyi bulan dev dalgalar, kıyı bölgelerinde ciddi hasara yol açtı. Kamçatka'daki birçok bina zarar gördü, bölgede tahliye çağrıları yapılırken Japonya’nın doğu kıyılarında da benzer şekilde geniş kapsamlı uyarılar yayımlandı.

Bölgedeki afet riskinin artmasıyla birlikte, hem yerel halk hem de uluslararası gözlemciler gelişmeleri yakından izliyor.

Uzmanlar, Kamçatka’nın sismik açıdan dünyanın en aktif bölgelerinden biri olduğunu vurgulayarak yeni artçı sarsıntılar ve volkanik patlamaların ihtimal dışı olmadığını belirtiyor.