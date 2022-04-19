Rusya Büyükelçiliği: Kuzeyde konsolosluk makamı oluşturulduğu iddiaları yalan

Kıbrıs’taki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği, yaptığı yazılı bir açıklamayla, Kıbrıs’ın kuzeyinde Rus konsolosluğu kurulduğuna dair basında çıkan haberleri yalanladı.

Büyükelçiliğin açıklamasında “Rusya Federasyonu’nun Kıbrıs sorununa çözümle ilgili duruşu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları esasındadır ve değişmemiştir. Rusya, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden başka herhangi bir otoriteyi tanıma niyetinde değildir” denildi.

Yunan internet haber ajansı PRONEWSGR ve Kathimerini gazetesinde yayımlanan, kuzeyde bir Rus konsolosluğu kurulduğu iddialarına ilişkin yapılan açıklamada “Kıbrıs sorununa duruşumuz kapsamında Rusya, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin etkin kontrolünün olmadığı bölgelerde oturan binlerce Rus vatandaşına yardım etme olasılıklarını araştırmaktadır. Bu konsolosluk hizmeti vermek değil Rus vatandaşlarının insani, kültürel ve eğitimlerini desteklemektir. Bu yönde attığımız tüm adımlar Kıbrıs Cumhuriyeti otoriteleriyle koordine halindedir.” ifadeleri öne çıktı.

Rusya Federasyonu Büyükelçiliği açıklamasında şöyle denildi: “Çeşitli Avrupa Birliği (AB) üyeleri dâhil bazı Batı ülkelerinin konsolosluk makamlarının, sözde ‘KKTC’ içerisinde yıllardır benzeri faaliyetler yürüttükleri gerçeğine dikkatinizi çekeriz.”