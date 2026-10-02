“Sanatın Ölümsüz Yüzleri” ile, “Sapma” sergilerinin açılışları LESAM’da yapıldı

Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Yıltan Taşçı Akademi iş birliğinde “Sanatın Ölümsüz Yüzleri” açık hava sergisi açıldı.

Lefkoşa Sanat Merkezi’nde (LESAM) dün akşam 18.30’da gerçekleştirilen etkinliğe, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra, Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, eski Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, eski CTP Milletvekili Arif Albayrak ve diğer sanatseverler katıldı.

Sergi açılışı öncesi konuşma yapan sanatçı Yıltan Taşçı, LTB Başkanı Harmancı’ya LESAM’ın hayata geçirilmesinden dolayı teşekkür ederek, kültür sanata değer verenlerle yerel yönetimlerin birlik olarak kimi zaman devletin yapamadığı işleri başardığını söyledi.

KKTC’nin halen devlet tarafından kurulmuş büyük ölçekli bir sanat müzesine sahip olmayışını eleştiren ve “Sanatın Ölümsüz Yüzleri”nin Kıbrıs kültür-sanatına katkı koymuş birçok ismin yaşatacağını kaydeden Taşçı, sergiyi ziyaret edenlerin fotoğrafların altındaki QR kodları okutarak 2 buçuk sayfalık biyografilere Türkçe ve İngilizce olarak ulaşabileceklerini de ekledi.

Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı Serkan Soyalan da etkinliğin yapıldığı eski Ayluka Kilisesi'nin (LESAM) her zaman bir sanat müzesine dönüşmesini istediklerini, bunu bir nebze de olsa belediye katkıları ve kültür-sanat derneklerinin katkılarıyla elde ettiklerini aktardı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, etkinlik alanının yaşayan, dönüşen ve birçok kişiyi olumlu etkileyen bir merkez olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, 36 civarında kültür-sanat insanının burada yaşatılacak olmasının önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından “Sanatın Ölümsüz Yüzleri Sergisi" gezildi, ardından Yıltan Taşçı’nın “Sapma” başlıklı sergisinin açılışına geçildi.

Yıltan Taşçı’nın 16. fotoğraf sergisi “Sapma”...

Aynı bölgede bulunan LESAM M. Necati Özkan Sergi Salonu’nda saat 19.00’da Yıltan Taşçı’nın “Sapma” sergisinin açılışı da yapıldı.

Taşçı’nın anlatımıyla “balerin” figürü üzerinden bedenin estetik olarak tanımlanmış sınırlarından bilinçli bir kopuşu temsil eden sergi, 1 Ekim – 2 Kasım tarihleri arası LESAM Necati Özkan Sergi Salonu'nda hafta içi 11.00 - 18.00, cumartesi günleri 11.00 – 14.00 sattleri arası ziyaret edilebilecek.

Haber: Raif Uzkan / Foto: Timuçin Yıldırım

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