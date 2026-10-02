Ülke yağışlı havanın etkisinde...
Meteoroloji Dairesi, ülkede etkili olan yağışların pazartesiye kadar süreceğini duyurdu.
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Meteoroloji Dairesi’nin 3 – 9 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 26 – 29 derece olacak. Yarın, pazar ve pazartesi sağanak veya gök gürültülü sağanak beklenirken, hava diğer günlerde bulutlu olacak.
Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zamanla kuvvetli esecek.
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Etiketler : Meteoroloji Dairesi, yağışlı hava