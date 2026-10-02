Ülke yağışlı havanın etkisinde...

Meteoroloji Dairesi’nin 3 – 9 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 26 – 29 derece olacak. Yarın, pazar ve pazartesi sağanak veya gök gürültülü sağanak beklenirken, hava diğer günlerde bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zamanla kuvvetli esecek.