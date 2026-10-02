Sanayi Odası'nın 40. Olağan Genel Kurulu yarın…

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) 40. Olağan Genel Kurulu, yarın 10.00’da KTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, Genel Kurul, açılış ve saygı duruşu ile başlayacak; ardından Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulacak ve KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu konuşma yapacak, program kapsamında ayrıca misafirlerin konuşmalarına yer verilecek.

Toplantının devamında Genel Kurula sunulan karar tasarıları görüşülecek, KTSO’nun Faaliyet Raporu ile Mali Raporu üyelerin onayına sunulacak.