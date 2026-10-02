“Kişiye özel olduğu aşikâr”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Serman Yiğit, KKTC Kalkınma Bankası tarafından 29 Eylül’de ilan edilen ve 1 Ekim mesai bitiminde müracaatları tamamlanan İnşaat Mühendisi, Daktilo Sekreter ve Arşiv Memuru münhaline tepki gösterdi.

Yiğit, seçim yasaklarına sayılı günler kala açılan münhalin “yangından mal kaçırırcasına” ilan edildiğini belirterek, “Kişiye özel olduğu aşikârdır” ifadelerini kullandı.

Kalkınma Bankası Sınav Tüzüğü’nün 4. maddesinin 3. fıkrasına dikkat çeken Yiğit, söz konusu düzenlemede Yönetim Kurulu’nun adayların gerekli niteliklere sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınav düzenleyebileceğinin belirtildiğini kaydetti. Tüzüğe ekli cetvelde ise her hizmet sınıfı için uygulanacak sınav türlerinin ayrıca belirlendiğini ifade etti.

Bu çerçevede açılan münhalin Kalkınma Bankası Sınav Tüzüğü’ne aykırı olduğunu savunan Yiğit, bankada örgütlü sendika olarak yasa ve tüzüklere aykırı uygulamalara sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Yiğit, söz konusu münhalin 5 Ekim 2026’ya kadar iptal edilmemesi halinde her türlü yasal süreci başlatacaklarını açıkladı.