Gönyeli’de trafik kazası: 72 yaşındaki yaya yaralandı

Gönyeli’de meydana gelen trafik kazasında, 72 yaşındaki Fatma Algun yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 09.30 sıralarında Yener Sokak’ta 47 yaşındaki Sibel Derman yönetimindeki araç, dönüş yaptığı sırada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Algun’a çarptı.

Kazada yaralanan Algun, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sol ayağındaki kırık nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.