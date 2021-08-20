Ruhsatlı tabancasını temizlerken yaralandı

Gönyeli’de 29 yaşındaki M.H, temizlik ve bakımını yaptığı ruhsatlı tabancasının ateş alması sonucu sol baldırından yaralandı.

Polis, bu sabah saat 9 sıralarında Gönyeli Yenikent’te sakin M.H.(E-29) tasarrufunda bulunan kendisine ait ruhsatlı tabancasının bakım ve temizliğini yaptığı sırada, tabancanın ateş alması sonucu sol ayak baldır kısmından yaralandığını duyurdu.

Yaralanan M.H’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını duyuran polis, soruşturmanın da devam ettiğini iletti.