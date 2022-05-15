“Rodın Özel Koleksiyonu” Antalya’da sergilenecek

“Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” adlı sergi, Antalya Kültür Sanat’ta izleyici ile buluşacak.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, teknik sebeplerden dolayı Antalya Kültür Sanat’taki açılışı ertelenen “Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” adlı sergi, 18 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek resepsiyon ile izleyici ile buluşacak.

Modern heykelin öncüsü olarak bilinen dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in (1840-1917) eserlerinin yer aldığı sergi, 19 Mayıs-31Temmuz tarihleri arasında Antalya’da ziyarete açık olacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 140. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Girne’de bulunan ARUCAD ve The Arkın Rodin Collection Gallery iş birliği ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen sergide, iş insanı Erbil Arkın’ın özel koleksiyonundan derlenen 22 eser yer alıyor.

2015 yılında dünyaca ünlü Picasso sergisiyle kapılarını açan, 2016 yılında Andy Warhol’u ağırlayan Antalya Kültür Sanat, Rodin sergisiyle dünya çapında bir sanatçıyı daha Antalyalı sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

2006 yılında Sabancı Müzesi’nde açılan “Heykelin Büyük Ustası Rodin İstanbul’da” adlı sergiden sonra Türkiye’ye gelen ikinci Rodin sergisi olmasıyla da ayrı bir önem taşıyan sergide, aralarında Öpücük, Sonsuz Bahar, Düşen Adam, Eve gibi ikonik yapıtların da olduğu 22 heykel yer alıyor.

Sergi kapsamında, 18 Mayıs 2022 çarşamba günü, koleksiyoner Erbil Arkın ve sergi küratörü Oya Silbery’nin katılacağı bir söyleşi düzenlenecek.