RİK, kötü çalışma şartları yüzünden hastalanan muhabirine tazminat ödeyecek

Radyo Televizyon Kurumu (RİK) 17 yıllık yargı mücadelesi sonucunda, kötü çalışma şartları nedeniyle meslek hastalığına yakalanan muhbirine 1 milyon euronun üzerinde tazminat ödemeye mahkum edildi.

Fileleftheros’un manşete çektiği habere göre, Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Evdokia Loizu isimli muhabirin, RİK’teki çalışma şartlarından kaynaklı meslek hastalığına yakalanması ve bundan halen mustarip olması nedeniyle RİK’in, Loizu’ya 925 bin euro özel ve genel tazminat, 17 yıllık faiz ve mahkeme masraflarını ödemesine hükmetti.

Gazeteye göre RİK binasındaki klima sisteminin çok eski olması, kedi, pire ve güvercin sorununa kökten çözüm bulmak yerine sadece ilaçlama yapılması sebebiyle Loizu’da; beyinde hasar, çeşitli nörolojik ve kişilik sorunlarına yol açan viral ensefalit semptomlara yol açan “postensefalitik sendrom” geliştiği belirlendi.

Mahkeme, etkileri bugüne kadar devam eden bu hastalığın, Loizu’nun hem mesleğini icra etmesini hem de yaşam kalitesini olumsuz etkileyen postensefalitik sendromun bulaşıcı parazit hastalığı olduğuna hükmederek RİK’i 1 milyon euronun üzerinde tazminata mahkum etti.