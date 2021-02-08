Reuters: Sinovac'ın  ’60 yaş üzerinde’ koruma verileri sınırlı

Dünyaca ünlü Reuters ajansına göre Çin’de üretilen Sinovac aşısı kendi verilerini paylaştı, 60 yaş ve üstü insanlar arasındaki koruma oranı verilerinin "sınırlı" olduğu konusunda uyardı.

Türkiye’de 29 vakanın ön analizine dayanarak

Sinovac’ın açıklamasına göre aşının 16 Aralık itibarıyla 18 yaşından büyük 12.396 sağlık çalışanı üzerinde 253 vaka kaydettiği Brezilya denemesinde COVID-19 hastalığına karşı % 50.65 etkili bulundu.

Yerel araştırmacılar, 29 vakanın ön analizine dayanarak, Türkiye denemesinin başarı oranının % 91,25 olduğunu söyledi. Endonezya denemesinde% 65,3 etkinlik oranı verildi.

Sinovac ayrıca, Brezilya denemesinde aşının tıbbi tedavi gerektiren hastalığa karşı% 83,7 etkili olduğunu ve aynı denemede hastaneye yatış, ağır vakalar ve ölüme karşı% 100 etkili olduğunu söyledi.

Sinovac, geçen ay yaptığı açıklamada, koruma oranının, katılımcıların çoğu katılımcı için iki hafta arayla değil üç haftalık aralıklarla aldığı Brezilya denemesinde daha küçük bir alt grubun gözlemine dayanarak yaklaşık % 70 olduğunu da açıkladı.

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, Sinovac aşının genel halk tarafından kullanım onayını geçtiğimiz cumartesi günü verdi.

Sinovac yaptığı açıklama ile Endonezya, Türkiye, Brezilya, Şili, Kolombiya, Uruguay ve Laos'un Sinovac Life Sciences tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı için acil durum yetkisi verdiğini söyledi.

1 milyardan fazla üretim

Pekin merkezli Sinovac Life Sciences'ın Şubat ayına kadar 1 milyardan fazla doz aşı üretmesi bekleniyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Sinovac, Sinopharm ve CanSino'nun katılmak için başvurduğu Dünya Sağlık Örgütü destekli küresel bir aşı paylaşım girişimi olan COVAX'a 10 milyon aşı dozu sağlamayı planladığını da açıkladı.

Çin'de bir Faz I ve II denemesi, aşının yaşlı katılımcılar için güvenli bir şekilde bağışıklık tepkisini tetikleyebileceğini gösterdi ve ayrıca 3 ila 17 yaş arası katılımcılarda da test edildiği belirtildi.

Ancak Sinovac, 60 yaş ve üstü insanlar arasındaki koruma oranı verilerinin "sınırlı" olduğu konusunda uyardı.





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