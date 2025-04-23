Retrospektif Sergi 28 Nisan’da Açılıyor

Foto muhabiri, araştırmacı yazar ve öğretim görevlisi Gazi Yüksel, 40 yıla yayılan görsel hafızasını sanatseverlerle buluşturuyor.

Yüksel’in yaptığı açıklamaya göre, 28 Nisan Pazartesi saat 14:00’te YDÜ İletişim Fakültesi fuayesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından açılacak retrospektif sergi, sanatçının mesleki birikimini, görsel anlatı yeteneğini ve teknik çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Yüksel’in kariyerinin izlerini taşıyan sergide; haber ve spor fotoğraflarından karanlık oda teknikleriyle elde edilmiş siyah-beyaz görüntülere, kavramsal makro çekimlerinden dijital ortamda üretilmiş deneysel kompozisyonlara kadar geniş bir yelpazede eserler yer alacak.

Sergi, sadece bir sanat gösterimi değil, aynı zamanda Kıbrıs’ta fotoğrafçılığın dönüşümüne dair derinlikli bir bakış sunuyor. Ziyaretçiler, Gazi Yüksel’in kadrajından tarihe tanıklık eden karelerin yanı sıra, teknolojinin fotoğraf sanatıyla nasıl bütünleştiğini de yakından gözlemleyebilecek.

Gazi Yüksel’in yıllar boyunca biriktirdiği görsel anlatılar, yalnızca birer fotoğraf değil; toplumsal hafızanın, kişisel gözlemin ve sanatsal sezginin birleşiminden doğan güçlü tanıklıklar olarak sergideki yerini alacak.

Sergi 14 Mayıs tarihine kadar 08:00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.